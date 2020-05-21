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Автор объявления о продаже ребенка объяснил свой поступок

Алексей Агеев
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Мужчина разместил на сайте «Авито» объявление о продаже «домашнего питомца». Последним оказался ребенок.

В описании продавец сообщил, что ребенку нравится «врать, хамить, воровать». Кроме того, автор объявления назвал мальчика «маленьким вредителем». После публикации мужчина объяснил, что объявление о продаже было воспитательным методом. По словам продавца, он хотел проучить сына подруги, и после опубликованного объявления парень «притих».

По словам мужчины, его действия были оправданы, потому что ребенок «шантажирует мать, устраивает истерики». Именно поэтому было решено проучить ребенка таким образом. По факту инцидента сотрудники следственного комитета уже начали проверку, сообщает РЕН ТВ.

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