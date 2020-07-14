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Новости мираПроисшествия

Алибасов-младший избил экс-солиста «На-На» в эфире «Пусть говорят»

Никита Брыкин

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале произошла драка с участием Бари Алибасова-младшего. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что сын продюсера Бари-Алибасова-старшего обвиняет бывшего директора музыкальной группы «На-На» Андрея Назарова, экс-солиста Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину в попытке отравить своего отца, который сейчас лежит в психиатрической клинике. Он считает, что они намеренно спаивали продюсера.

Бари Алибасов-младший заявил, что собирал доказательства и улики. Теперь он будет настаивать на возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что, когда в студии появился певец Валерий Юрин, Алибасов-младший набросился на него с кулаками. Мужчины упали, и драка продолжилась на полу. Вскоре оппонентов разняла охрана.

Бари-младший считает, что Юрин много лет ненавидит отца. Тот подтвердил сложные отношения, но отметил, что полтора года назад помирился с Алибасовым-старшим и претензий никаких ни друг к другу не имеют.

Следственный комитет принял к рассмотрению заявление сына продюсера. Обвиняемая в покушении на Алибасова сторона хочет подать встречный иск.

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