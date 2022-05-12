Высокопоставленный полицейский умер на рабочем месте в Екатеринбурге

52-летний полковник полиции Евгений Рушков умер в своём рабочем кабинете в Екатеринбурге, сообщает портал E1.RU.

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Рушков занимал должность руководителя отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Обстоятельства смерти высокопоставленного полицейского выясняются. Пресс-служба следственного комитета региона не уточнила, носит ли смерть полковника криминальный характер.

Рушков работал в правоохранительных органах с 1991 года. По данным местных СМИ, в громких скандалах полицейский не участвовал.