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ВТБ увеличил максимальную сумму автокредитов

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

ВТБ улучшил условия по всей линейке автокредитов, увеличив максимальную сумму до 10 млн рублей, а срок – до 7 лет. Изменения коснулись получения средств на покупку новых машин и авто с пробегом у дилеров или физических лиц. 

«Вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях клиентам требуется больше кредитных ресурсов для покупки нужной машины. Отвечая на этот запрос, мы приняли решение увеличить максимальную сумму по всей линейке кредитов, предоставив нашим заемщикам возможность выбрать транспортное средство в более широком ценовом диапазоне. При этом мы, безусловно, учитываем изменение политики регулятора и внимательно следим за долговой нагрузкой на наших клиентов. Одновременно с увеличением максимально возможной суммы кредита мы расширили срок кредитования, что позволяет нам обеспечить приемлемый ежемесячный платеж для заемщиков», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.  

Он добавил, что в текущих условиях структура российского рынка автокредитования динамично меняется. Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. По данным ВТБ, сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит – произведен в КНР. При этом растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам. 

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. Банк предоставляет залоговые кредиты на новые автомобили и авто с пробегом, а также предлагает универсальную программу «автокредит наличными» на покупку машин у дилера, «с рук» или из-за рубежа. По итогам семи месяцев 2023 года клиенты получили в ВТБ на покупку транспортных средств 88 млрд рублей. В целом в 2023 году банк планирует выдать автокредиты на 200 млрд рублей.

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