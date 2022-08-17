В ближайшее время врио губернатора Рязанской области Павел Малков собирается выехать в зону лесных пожаров. Об этом 17 августа он сообщил в своём telegram-канале.

Глава региона сказал, что сейчас в район лесничества выехал зампредседателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

– Будем принимать все необходимые меры по защите жителей и населенных пунктов в зоне потенциальной опасности. Важно еще раз тщательно проработать возможную схему эвакуации людей из зоны возгорания, включая их размещение, – заявил Малков.

Напомним, 17 августа врио губернатора Павел Малков сообщил, что площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике, а также в двух районах Рязанской области.

Ранее 7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.

Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.

В тушении пожара задействованы столичные вертолёты.