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В Рязанском районе приготовились к эвакуации населения в случае пожаров в населённых пунктах

В Рязанском районе готовы к эвакуации населения в случае перехода огня от лесных пожаров на населённые пункты. Об этом 17 августа сообщила районная администрация.

Для эвакуации населения подготовили транспорт, в случае необходимости людей будут направлять в пункты временного размещения. Сейчас на территории района круглосуточно дежурят сотрудники администрации, представители МЧС. Ситуация находится под контролем.

В сообщении говорится, что верховой пожар леса, возникший на территории нацпарка «Мещёра» недалеко от Деулино локализован, опасности для населённого пункта нет. Низовой пожар также удалось локализовать. На месте работает значительная группировка сил и средств лесопожарных структур.

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