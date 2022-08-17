Прокуратура инициировала проверку по факту возникновения лесных пожаров в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области совместно с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой инициировала проверку по факту возникновения в регионе лесных пожаров.

Ведомства взяли на контроль ход ликвидации пожаров, прокуроры также проверяют соблюдение исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности.

– Будет дана оценка своевременности принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации, – говорится в сообщении пресс-службы Облпрокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отметим, 17 августа врио губернатора Павел Малков сообщил, что площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике.

7info публикует видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.