Прокуратура инициировала проверку по факту возникновения лесных пожаров в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области совместно с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой инициировала проверку по факту возникновения в регионе лесных пожаров.
Ведомства взяли на контроль ход ликвидации пожаров, прокуроры также проверяют соблюдение исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности.
В надзорном органе уточнили, что будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Отметим, 17 августа врио губернатора Павел Малков сообщил, что площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике.
7info публикует видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.