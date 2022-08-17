Павел Малков: площадь природных пожаров в Спасском районе – 500 гектаров

Пожар низовой, сильного ветра нет, идёт тушение, – сообщил врио рязанского губернатора.

Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области врио главы региона прокомментировал на пресс-конференции 17 августа.

Павел Малков: «Постоянно на связи с управлением МЧС. Опасности для населения нет»

По словам врио губернатора, площади природных пожаров в других районах региона существенно меньше.

Тем временем накануне ГУ МЧС по Рязанской области сообщило об отправке в Спасский и Рязанский районы аэромобильной группировки ведомства для помощи в ликвидации природных пожаров.

Основная задача усиления группировки МЧС – не допустить перехода природных пожаров на населённые пункты и помочь подразделениям министерства природопользования региона в ликвидации очагов возгораний.

В составе группировки ГУ МЧС по Рязанской области – 60 человек личного состава и 10 единиц техники. ​По данным мониторинга, сейчас населённым пунктам угрозы нет.