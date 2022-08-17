Три вертолёта из Москвы приступили к тушению пожаров в Рязанской области

Три вертолёта Московского авиацентра вылетели в Рязанскую область и уже приступили к тушению лесных пожаров. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Разведку места происшествия проводит санитарный вертолёт ВК117С-2, тушат огонь вертолёты Ка-32А и Ми-26Т.

– На оба вертолета установлены специальные водосливные устройства, которые позволяют экипажам сбрасывать в очаг возгорания 5 и 15 тонн соответственно, – говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа врио губернатора Павел Малков сообщил, что площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике.

Ранее 7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.

Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.