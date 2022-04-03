Восточный шик с европейским колоритом. На сцене Рязанского музыкального театра блистает «Баядера»

В Рязанском областном музыкальном театре стартовали премьерные показы оперетты «Баядера». Постановку, соединяющую на одной сцене искусство музыки и танца, традиционные и нестандартные жанры, европейский и восточный стили, рязанцам подарил московский режиссёр Андрей Цветков-Толбин. Над созданием оперетты работали балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов, художник-постановщик Наталья Бокова, дирижёры-постановщики Ариф Дадашев и Екатерина Васильева, режиссёр Иван Китанин, хореограф Дарья Захарова, хормейстер Людмила Корнейчук.

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Оперетта венгерского композитора Имре Кальмана «Баядера» более ста лет с успехом идёт на театральных сценах всего мира. А теперь свою страницу в её историю талантливо и ярко вписали рязанские артисты. «Баядера» рязанского музыкального театра — это сочетание классики и эксперимента. Классический сюжет о знакомстве, расставании и любви индийского принца Раджами и примадонны парижского театра Одетты даёт нам возможность почувствовать себя и на подмостках европейского театра, и в гримёрке артистов, где кипят нешуточные страсти, и в роскошной восточной резиденции, и на шумной площади с индийскими песнями и танцами, и в уютной комнате, где есть место только двоим влюблённым. А жанровые эксперименты делают путешествие зрителей наиболее натуральным: прочувствовать особенную атмосферу событий помогают сцены, словно перенесённые из красочных индийских фильмов, магические сеансы гипноза, заклинания змей и многое другое!

Благодаря грамотно продуманным двухуровневым декорациям уютная сцена музыкального театра даёт возможность зрителю насладиться абсолютно каждым моментом удивительной истории: то её действия разворачиваются параллельно, то сменяют друг друга и выстраиваются в строгую последовательную сюжетную линию. Кстати, в «Баядере» занято три состава артистов рязанского музыкального театра, что тоже — своего рода эксперимент. Можно сказать, к работе над новой опереттой причастен почти каждый артист театра, что очень ценно. А в одном из составов занят столичный оперный певец Александр Бородейко.

Как шла работа над опереттой «Баядера»

«Баядера» — это пьянящий коктейль с волшебными пузырьками счастья, замешанный на чудесной музыке Кальмана, блестящем вокале, искрометных режиссёрских находках, ностальгическом Болливуде и великолепной актёрской игре. «Баядера» в очередной раз доказывает нам: всем правит любовь! Именно она движет нами и протягивает мосты между самыми отдалёнными уголками мира.

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Ближайшие показы оперетты состоятся 5,7,9 и 10 апреля. Успейте купить билеты!

Возрастное ограничение 16+