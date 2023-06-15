Восемь выпускников из Рязани сдали ЕГЭ на 100 балов

В Рязани восемь выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщила городская администрация.

Высшие баллы по химии набрали две выпускницы: Дарья Боровая — школа № 60/61 и Злата Дышловая — школа № 53.

Учащаяся школы № 72 Валерия Торопова набрала 100 баллов по географии.

Из лицея № 4 две выпускницы получили высшие баллы по литературе –Екатерина Шишкова и Полина Ершова. Заслуженные 100 баллов по русскому языку набрали три выпускника: Дарья Садовникова из рязанской гимназии № 2, Дмитрий Панин из школы № 75 и Олеся Горянцева — школа № 67.

В этом году основной этап сдачи выпускного экзамена проходит с 26 мая по 20 июня. С 22 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи единого государственного экзамена по всем предметам.