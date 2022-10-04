Вторник, 4 октября, 2022
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Вологодский военком объявил «охоту» на тех, кто не смог получить повестки лично

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Военный комиссар Вологды и Вологодского района Станислав Лустов рассказал, что будут делать с теми, кто не получил повестку лично в руки и не явился в военкомат, пишет Вологда-поиск.

По его словам, мобилизованным, которые получили повестку и не прибыли в военный комиссариат, грозит уголовная ответственность.

«А те граждане, которые получают повестки через почтовые ящики и через родственников, в общем-то обязаны прийти. По ним объявляется розыск», – отметил Лустов.

Он призвал вологжан не обижаться на то, если их остановят на улице и проведут проверку.

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