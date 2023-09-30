Полицейские задержали 55-летнего жителя Нижегородской области Олега Гречко, которого обвиняют в убийстве сестры, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 28 сентября в на Турбинной улице в городе Заволжье. Вернувшийся с СВО экс-боец «Группы Вагнера» поселился дома у родственницы. В тот вечером они поругались на бытовой почве.

Злоумышленник облил женщину бензином и поджег ее вместе с частным домом. Потерпевшая скончалась. Сам Гречко попал в больницу с ожогами рук второй и третьей степени.

Выяснилось, что у него было несколько судимостей. Теперь ему грозит новый срок.