Суббота, 30 сентября, 2023
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Вернувшийся с СВО вагнеровец сжег заживо сестру в Нижегородской области

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Полицейские задержали 55-летнего жителя Нижегородской области Олега Гречко, которого обвиняют в убийстве сестры, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 28 сентября в на Турбинной улице в городе Заволжье. Вернувшийся с СВО экс-боец «Группы Вагнера» поселился дома у родственницы. В тот вечером они поругались на бытовой почве.

Злоумышленник облил женщину бензином и поджег ее вместе с частным домом. Потерпевшая скончалась. Сам Гречко попал в больницу с ожогами рук второй и третьей степени.

Выяснилось, что у него было несколько судимостей. Теперь ему грозит новый срок.

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