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Ведущая Елена Летучая рассказала, от чего лучше отказаться на Новый год

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Ведущая Елена Летучая рассказала, от чего лучше отказаться на Новый годТелеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала в соцсетях, от чего лучше отказаться на Новый год, пишет 76.RU.

По словам 45-летней знаменитости, отеки вызывают соль, кофе, алкоголь и сахар, жара и духота, малая подвижность, а также стресс и недосып.

«Все, что часто сопровождает новогодние праздники», – отметила Летучая.

Звезда посоветовала пить больше чистой воды и совершать длительные прогулки.

Кроме того, Летучая рекомендует подобрать хороший крем, пропить курс витаминов и записать на лимфодренажный массаж.

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