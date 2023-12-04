Ведьма Райдос рассказала, в чём встречать 2024 год

Накануне нового торжества нужно обязательно позаботиться о том, в чём встречать Новый год. Правильно считают: как Новый год встретишь, так его проведёшь. А ещё важно — в чём. Известная ведьма, победительница популярного шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос дала советы, каким должен быть наряд в новогоднюю ночь.

В интервью StarHit провидица заявила: в фокусе внимания должны быть красный, зелёный и золотой цвета — любимые оттенки Дракона, символа 2024 года.

— Это уже достаточно сочные цвета, поэтому проявите сдержанность в аксессуарах, отдавая предпочтение изделиям из благородных металлов. Они могут быть достаточно массивными, но их не должно быть много. Крупные серьги или цепь, широкий браслет или оригинальная брошь. Нечто, что привлечет внимание к вашему образу, но не перегрузит его деталями, — советует она.

Виктория Райдос отмечает: Дракон любит роскошь, но ни в коем случае не вычурность. Стоит сделать выбор в пользу платьев и костюмов из дорогих тканей:

— Шёлк, бархат, атлас и классические силуэты — то, на что Дракон отреагирует должным образом. Мужчины могут дополнить классику яркой рубашкой или галстуком. Помните и о соответствующем поведении, ведь такое царственное существо не потерпит плохих манер и дурных жестов, — говорит экстрасенс.

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