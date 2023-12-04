Ведьма Райдос рассказала, в чём встречать 2024 год

Накануне нового торжества нужно обязательно позаботиться о том, в чём встречать Новый год. Правильно считают: как Новый год встретишь, так его проведёшь. А ещё важно — в чём. Известная ведьма, победительница популярного шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос дала советы, каким должен быть наряд в новогоднюю ночь.
В интервью StarHit провидица заявила: в фокусе внимания должны быть красный, зелёный и золотой цвета — любимые оттенки Дракона, символа 2024 года.
Виктория Райдос отмечает: Дракон любит роскошь, но ни в коем случае не вычурность. Стоит сделать выбор в пользу платьев и костюмов из дорогих тканей:
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