Декабрь издревле считается мистическим месяцем, энергетика которого может привлечь в жизнь людей серьёзные изменения. Именно на декабрь приходятся значимые магические даты, когда стоит загадывать желания. Экстрасенс и известная целительница Бэла Уайт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие дни первого месяца зимы считаются самыми счастливыми и как правильно использовать их возможности.

По словам провидицы, отличным днём для прошения лучшей участи для себя и близких считается 10 декабря. В эту дату православные встречают торжество в честь иконы «Знамение Божьей матери». Верующие просят Богородицу за себя и своих близких, ждут чудес:

— И они действительно происходят! Этот же день считается праздником у ведьм и колдунов, а также датой, когда гадают именно мужчины, — говорит Уайт.

В пример Бэла приводит ещё одну православную дату — День святого Николая Чудотворца. «Никола зимний» приходится на 19 декабря, этот день настолько сильный, что все ритуалы на прибыль, удачу, успех и богатство исполняются со стопроцентной гарантией.

Сразу несколько дат декабря связаны с Солнцем. Особый день — 21 декабря, День Зимнего солнцестояния. По словам Бэлы Уайт, он пропитан магией.

— Подходит для принятия решений, меняющих жизнь, для кардинальной смены судьбы. Рождество Солнца — поворот к свету, победа света над тьмой. День Зимнего солнцестояния наполнен особой магией, использовать которую нужно в благих целях, — говорит целительница.

Ещё одна идеальная для загадывания желаний дата — 25 декабря. Католики в этот день празднуют Рождество Христово, а в языческой традиции дата связана с праздником Солнцеворота:

— Солнце поворачивается к свету, дни начинают прибывать. У католиков с этого дня начинаются святки. Это время подходит для гаданий, предсказаний, ритуалов, особенно на открытие дорог и заговоров на счастье, — напоминает Бэла Уайт.

И главная магическая дата декабря — конечно же, 31 число, последний день старого года.

— Во время массового загадывания желаний происходит мощный выброс энергии, образуется сильнейший энергетический поток! Это мощнейший день силы, в который можно читать заговоры и проводить гадания на будущий год. С помощью особенных обрядов и ритуалов можно получить энергию на новое начинание, — говорит провидица.

Ранее известный астролог Михаил Левин назвал несколько опасных дней декабря, когда лучше не выходить из дома. сложные дни придутся на самую середину месяца. Всё дело в том, что 13 декабря наступит первое зимнее полнолуние. Оно увеличит чувствительность к любви, а ещё неловкость в различных делах. Кроме того, в этот же день Меркурий начинает ретроградное движение. 12, 13 и 14 декабря можно назвать косообразными днями, когда лучше даже из дома не выходить — во вне ждут проблемы. Но если и выбраться из безопасного места всё же нужно, то запаситесь временем: вас будут ожидать пробки на дорогах, аварии и неожиданные помех. Ещё одна неприятность этого периода связана с тем, что людям тяжело будет выспаться. Причина вновь в статичном Нептуне. С 12 декабря Михаил Левин советует уменьшить нагрузку на организм, более рационально подходить к планированию задач. Иначе в сонном и усталом состоянии есть риск наделать ошибок.