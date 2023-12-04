Декабрь издревле считается мистическим месяцем, энергетика которого может привлечь в жизнь людей серьёзные изменения. Именно на декабрь приходятся значимые магические даты, когда стоит загадывать желания. Экстрасенс и известная целительница Бэла Уайт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие дни первого месяца зимы считаются самыми счастливыми и как правильно использовать их возможности.
По словам провидицы, отличным днём для прошения лучшей участи для себя и близких считается 10 декабря. В эту дату православные встречают торжество в честь иконы «Знамение Божьей матери». Верующие просят Богородицу за себя и своих близких, ждут чудес:
В пример Бэла приводит ещё одну православную дату — День святого Николая Чудотворца. «Никола зимний» приходится на 19 декабря, этот день настолько сильный, что все ритуалы на прибыль, удачу, успех и богатство исполняются со стопроцентной гарантией.
Сразу несколько дат декабря связаны с Солнцем. Особый день — 21 декабря, День Зимнего солнцестояния. По словам Бэлы Уайт, он пропитан магией.
Ещё одна идеальная для загадывания желаний дата — 25 декабря. Католики в этот день празднуют Рождество Христово, а в языческой традиции дата связана с праздником Солнцеворота:
И главная магическая дата декабря — конечно же, 31 число, последний день старого года.
Ранее известный астролог Михаил Левин назвал несколько опасных дней декабря, когда лучше не выходить из дома. сложные дни придутся на самую середину месяца. Всё дело в том, что 13 декабря наступит первое зимнее полнолуние. Оно увеличит чувствительность к любви, а ещё неловкость в различных делах. Кроме того, в этот же день Меркурий начинает ретроградное движение. 12, 13 и 14 декабря можно назвать косообразными днями, когда лучше даже из дома не выходить — во вне ждут проблемы. Но если и выбраться из безопасного места всё же нужно, то запаситесь временем: вас будут ожидать пробки на дорогах, аварии и неожиданные помех. Ещё одна неприятность этого периода связана с тем, что людям тяжело будет выспаться. Причина вновь в статичном Нептуне. С 12 декабря Михаил Левин советует уменьшить нагрузку на организм, более рационально подходить к планированию задач. Иначе в сонном и усталом состоянии есть риск наделать ошибок.