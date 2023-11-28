Самые опасные дни декабря перечислил астролог Левин

Последний месяц уходящего года несёт в себе сразу несколько опасных дней, когда лучше даже не выходить из дома. О них рассказал известный астролог Михаил Левин, его слова передаёт издание woman.ru.

Левин рассказывает: сложные дни придутся на самую середину месяца. Всё дело в том, что 13 декабря наступит первое зимнее полнолуние. Оно увеличит чувствительность к любви, а ещё неловкость в различных делах. Кроме того, в этот же день Меркурий завершает ретроградное движение.

— Поэтому 12, 13 и 14 декабря можно назвать косообразными днями, когда лучше даже из дома не выходить — во вне ждут проблемы. Но если и выбраться из безопасного места всё же нужно, то запаситесь временем: вас будут ожидать пробки на дорогах, аварии и неожиданные помехи, — предупреждает астролог.

Ещё одна неприятность этого периода связана с тем, что людям тяжело будет выспаться. Причина вновь в статичном Нептуне. С 12 декабря Михаил Левин советует уменьшить нагрузку на организм, более рационально подходить к планированию задач. Иначе в сонном и усталом состоянии есть резк наделать ошибок.

— После 20-го становится легче — Солнце переходит в Козерог, всё будет проще и надежнее, — говорит астролог.

Ранее шаманка Кажетта назвала знаки зодиака, кому не страшен ретроградный Меркурий. В первую очередь ретроградный Меркурий не вредит Тельцам. Кажетта Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу.Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.