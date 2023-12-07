Валя Исаева, ставшая мамой в 11 лет, на днях родила пятого ребенка

Россиянка Валентина Исаева, ставшая мамой в 11 лет, на днях родила пятого ребенка, об этом рассказала КП сама девушка.

В 2005 году она родила дочь от 19-летнего гастарбайтера Хабиба Патохонова. Он снимал комнату в квартире ее бабушки. Мужчина избежал уголовного наказания за связь с несовершеннолетней и женился на ней.

В итоге у них родилось четверо детей: старшая дочь и трое сыновей. В этом году пара развелась. Вскоре у россиянки начались новые отношения.

«Я родила сына. Неделя нам! Со здоровьем все хорошо. Всех детей рожала с помощью кесарева. И на этот раз – тоже», – рассказала девушка.

Сейчас Исаевой 29 лет. По ее словам, ее ребенок от молодого человека, который бросил ее в конце беременности и уехал в Чечню.