В Спасском районе открылся новый музей мировой каллиграфии

В селе Орехово Спасского района появился новый музей мировой каллиграфии. На современном культурном пространстве собраны экспонаты из 70 стран мира.

В экспозиции более 5 тысяч единиц – европейская и славянская каллиграфия, китайское и японское письмо, арабская вязь. Есть даже экспонаты, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса, миниатюрная каллиграфия на крылышке мухи, каллиграфия на бересте, пергаменте и рисовой бумаге.

На мастер-классы и экскурсии требуется предварительная запись, – отмечается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Подробности о работе музея – на официальной странице организации.

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