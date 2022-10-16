Воскресенье, 16 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Спасском районе открылся новый музей мировой каллиграфии

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Фото со страницы музея каллиграфии Наше Орехово

В селе Орехово Спасского района появился новый музей мировой каллиграфии. На современном культурном пространстве собраны экспонаты из 70 стран мира.

В экспозиции более 5 тысяч единиц – европейская и славянская каллиграфия, китайское и японское письмо, арабская вязь. Есть даже экспонаты, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса, миниатюрная каллиграфия на крылышке мухи, каллиграфия на бересте, пергаменте и рисовой бумаге.

На мастер-классы и экскурсии требуется предварительная запись, – отмечается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Подробности о работе музея – на официальной странице организации.

В Спасском районе открылся новый музей мировой каллиграфии
В Спасском районе открылся новый музей мировой каллиграфии

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