Четверг, 8 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Спас-Клепиках обнаружили три колодца без люков

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Источник: Издательство "Пресса"

В Спас-Клепиках прокуратура в ходе проверки обнаружила, что на трёх колодцах нет смотровых чугунных или пластиковых люков.

Два колодца без люков, закрытые деревянными поддонами, сотрудники надзорного органа выявили на улице Московской у дома 7. Третий колодец на улице Ленина возле магазина «Вираж» был прикрыт ограждением из трёх палок.

Колодцы — часть водопроводной сети и стоят на балансе МКП «Клепиковское». Об этом пишет издательство «Пресса».

Прокуроры внесли представление директору МКП для устранения нарушений, оно находится на рассмотрении.

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