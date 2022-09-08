В Спас-Клепиках обнаружили три колодца без люков

В Спас-Клепиках прокуратура в ходе проверки обнаружила, что на трёх колодцах нет смотровых чугунных или пластиковых люков.
Два колодца без люков, закрытые деревянными поддонами, сотрудники надзорного органа выявили на улице Московской у дома 7. Третий колодец на улице Ленина возле магазина «Вираж» был прикрыт ограждением из трёх палок.
Колодцы — часть водопроводной сети и стоят на балансе МКП «Клепиковское». Об этом пишет издательство «Пресса».
Прокуроры внесли представление директору МКП для устранения нарушений, оно находится на рассмотрении.