В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП.

Инцидент произошёл накануне около 17:10 в Скопине возле дома 13А по улице Ленина. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

33-летний житель села Вердеево за рулём ВАЗ 2105 при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мопедом Сузуки Бара, которым управлял 46-летний житель Скопина.

Водитель мопеда был травмирован, ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.