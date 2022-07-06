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Среда, 6 июля, 2022

В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП

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Татьяна Проводина

В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области

В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП.

Инцидент произошёл накануне около 17:10 в Скопине возле дома 13А по улице Ленина. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

33-летний житель села Вердеево за рулём ВАЗ 2105 при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мопедом Сузуки Бара, которым управлял 46-летний житель Скопина.

Водитель мопеда был травмирован, ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП
В Скопине водитель мопеда пострадал в ДТП
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