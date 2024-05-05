Воскресенье, 5 мая, 2024

В Рязани в ДТП с троллейбусом пострадали четыре человека

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани 4 мая вблизи дома 63/29 по улице Гагарина столкнулись троллейбус и две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла примерно в 16:30. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5», ха рулем которого находилась 28-летней местной жительницы и троллейбусом, которым управлял 23-летнего рязанца.

Водитель автомобиля «Хендай Крета», его 70-летняя пассажирка и пассажирка автомобиля «Мазда СХ-5» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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