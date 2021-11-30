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Вторник, 30 ноября, 2021
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В Саратове мужчина превратил тело приятеля в кровавое месиво

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Саратова, который подозревается в убийстве приятеля, сообщает СК.

Чудовищная трагедия произошла ровно год назад. По предварительной версии, компания из пяти человек устроила застолье в доме на Огородной.

Ближе к полуночи двое мужчин решили отправиться за добавкой в магазин. По дороге они сильно поругались. Злоумышленнику показалось, что его 25-летний приятель подкатывает к его даме сердца.

В итоге сначала мужчина дважды ударил жертву по голове. После этого он схватил раскладной нож и нанес лезвием и другими составными элементами ножа более 580 ударов. Потерпевший скончался на месте от чудовищных травм.

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