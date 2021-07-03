В рязанском Канищеве на несколько дней отключат горячую воду

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С понедельника, 5 июля, жителей микрорайона Канищево в Рязани ждет массовое отключение горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Воды не будет из-за профилактических работ, проводимых на сетях.

Так, по 7 июля краны пересохнут по следующим адресам:

Улица Бирюзова, дома № 6а (д/сад №3), 8а (д/сад №16), 4а (д/сад №126), 13а (школа №56), 1, 1и, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 1 корп. 8, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 6б, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7, 7б, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2;

Улица Интернациональная, дома № 3 корп. 1 (д/сад №120), 11д (д/сад №124), 6 (школа №58), 2 корп. 2, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 7, 7а, 8/29, 10, 11, 12, 13 корп. 1;

Улица Станкозаводская, дома № 22/10, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28 корп. 1, 28/9.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.