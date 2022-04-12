В Ростове полицейские застрелили мужчину, который пытался убить жену

Накануне ночью в Суворовском в Ростове-на-Дону сотрудники полиции застрелили местного жителя, который пытался свою супругу, пишет 161.RU.

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Инцидент произошел в квартире на 14-м этаже в доме 5/11 на улице Висаитова. Источник в силовых структурах уточнил, что злоумышленник кидался на женщину с ножом, которая истошно кричала. Во время конфликта мужчина зарезал собаку.

«Мужчина собирался прирезать и жену, душил. Застрелили его на поражение. Самооборона», – пояснил источник издания.

В квартире в момент случившегося находился ребенок. В квартире в тот момент находился ребенок. В пресс-службе ГУ МВД и СУ СК по Ростовской области еще не комментировали происшествие.