В Ряжском районе пьяный мужчина пытался зарезать супругу

В селе Нагорное Ряжского района Рязанской области сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством своей 51-летней супруге, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, пара вместе распивала спиртные напитки. В ходе застолья мужчина вспомнил, что якобы давно жена ему изменила. Супруга отрицала это событие. Тогда подозреваемый схватил нож и пригрозил убить её, если она не сознается в измене. Женщине удалось скрыться и вызвать полицию.

Прибывшие на месте происшествия правоохранители пресекли тяжкое преступление. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.