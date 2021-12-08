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Среда, 8 декабря, 2021
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В Ряжском районе пьяный мужчина пытался зарезать супругу

Александр Ильин

В селе Нагорное Ряжского района Рязанской области сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством своей 51-летней супруге, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, пара вместе распивала спиртные напитки. В ходе застолья мужчина вспомнил, что якобы давно жена ему изменила. Супруга отрицала это событие. Тогда подозреваемый схватил нож и пригрозил убить её, если она не сознается в измене. Женщине удалось скрыться и вызвать полицию. 

Прибывшие на месте происшествия правоохранители пресекли тяжкое преступление. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. 

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