В Ряжске неравнодушные люди спасли из горящего дома женщин с ребёнком

Двух женщин с ребёнком спасли из горящего дома в Ряжске неравнодушные люди. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

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Пожар в доме № 45 по улице Свободы случился 11 мая. Загорелось застеклённое крыльцо. В доме, отрезанными от выхода, остались 68-летняя хозяйка, её 6-летний внук со своей матерью.

Пожар заметили проезжавшие мимо. Многие люди остановились, чтобы помочь. Находившихся внутри людей вытащили через разбитое окно терраски.

От огня пострадало крыльцо дома, чердачное помещение. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём.