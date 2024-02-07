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В рязанском «М5 Молл» готовятся к зрелищному сражению – «Битве аниматоров»

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11 февраля в «М5 Молл» соберутся люди, профессия которых – дарить радость и хорошее настроение всем без исключения. Сильнейшие профессионалы из сферы развлечения в этот день примут участие в супер-баттле – конкурсе с впечатляющим названием «Битва аниматоров». Победитель, которого выберет профессиональное жюри, станет обладателем титула «Лучший аниматор 2024».

Разные жанры, сложные задания, импровизация – все это большое шоу «Битва аниматоров» в «М5 Молл». Гости баттла смогут не только увидеть яркие конкурсные выступления, но принять активное участие в анимационных программах, посмеяться от души и станцевать.

А еще «Битва аниматоров» в «М5 Молл» – это воздушное и красочное шоу мыльных пузырей, сладкая вата, бесплатные фотосессии с необычными персонажами на ходулях и заряд хорошего настроение, который так необходим каждому в эти пасмурные февральские дни.

«Битва аниматоров» в «М5 Молл»: 11 февраля (воскресенье).

Время: 15:00-17:00. Место проведения: площадка у магазина «Котофей», вход № 2. Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2Vtzqxjjpwz

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