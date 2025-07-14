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Семья и отношения

В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения

Анастасия Мериакри
Фото: группа "Сервис ЗАГС" ВКонтакте

В Певческом корпусе на территории Кремля состоялась торжественная регистрация рождения ребенка. Регистрацию организовало Главное управление ЗАГС Рязанской области совместно с Сервис-ЗАГС.

Молодые родители Вероника и Руслан Походун вместе с малышом Елисеем получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и ценный подарок.

С поздравительным словом к родителям обратился первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. Свое напутствие супругам дал архиерей Русской православной церкви, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка также даровал юным родителям икону и благословение.

Руслан и Вероника познакомились в 2024 году на рабочем месте. Руслан трудится на оживленной туристической улице Рязани, радуя горожан и гостей города мастерством подачи напитков. Вероника – виртуозный фотограф, студентка Российского государственного университета народного хозяйства имени Владимира Вернадского. Творческая девушка в 2023 году принимала участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия».

В 2024 году влюбленные заключили брак. Вместе они очень ждали рождения малыша. И вот 1 июля на свет появился сын. В момент рождения рядом с ним была не только мама, но и папа, который поддерживал супругу.

В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Молодые родители Вероника и Руслан Походун вместе с малышом Елисеем получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и ценный подарок.
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Молодые родители Вероника и Руслан Походун вместе с малышом Елисеем получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и ценный подарок.
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Молодые родители Вероника и Руслан Походун вместе с малышом Елисеем получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и ценный подарок.
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Молодые родители Вероника и Руслан Походун вместе с малышом Елисеем получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и ценный подарок.

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