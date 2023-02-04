Суббота, 4 февраля, 2023
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В Рязанской области завершили тестирование новой медицинской информационной системы

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Image by pressfoto on Freepik

Тестовый режим новой медицинской информационной системы Рязанской области завершён. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Новая программная платформа региональной медицинской информационной системы будет предоставлять в личном кабинете пациента «Мое Здоровье» на ЕПГУ возможность:

— получить медицинские документы;

— записаться к врачу пациентам с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями;

—  прикрепления к страховым компаниям;

— записаться на вакцинацию, узнать информацию о сделанных прививках;

— записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Также можно будет вызвать врача домой, оформить запись для телемедицинской консультации со специалистом. 

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