Вторник, 7 октября, 2025
12.9 C
Рязань
Общество

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

7info7

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь. По мнению депутата Рязанской областной думы, ветерана военных действий и члена общественного совета программы Романа Иголкина, ключевой задачей является помощь участникам спецоперации в раскрытии их потенциала в мирной жизни.

Он напомнил, что Президент неоднократно указывал на уникальные качества военнослужащих, проявивших себя на фронте. Эти качества востребованы и на гражданке, поэтому важно обеспечить ветеранам плавный переход к работе в государственных структурах.

Реализацией этой задачи занимается региональная программа «ГЕРОИ62». В настоящее время обучение проходят уже два потока слушателей. Годовая образовательная программа завершится выдачей дипломов государственного образца и содействием в трудоустройстве в государственные учреждения.

Программа разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с рязанскими вузами и Российским обществом «Знание».

