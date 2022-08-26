В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров

В Рязанской области ограничили въезд в зону лесных пожаров, сообщает ТАСС.

По данным агентства, об ограничениях во время заседания правительственной комиссии по координации работ по локализации и ликвидации лесных пожаров сообщил врио губернатора Павел Малков.

По словам Малкова, на въезде в зону пожаров поставили три КПП, машины разворачивают. Кроме того, перекапывается 7 дорог. Также сформировано два мобильных экипажа, которые курсируют по территории постоянно.

Ранее сообщалось, что возгорания в Рязанской области тушатся в круглосуточном режиме. Ведется борьба с 7 лесными пожарами. Верховые пожары ликвидированы.