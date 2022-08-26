Все верховые пожары в Рязанской области ликвидированы – власти

В Рязанской области ведется борьба с семью лесными пожарами, верховые пожары ликвидированы, сообщает правительство региона.

«Возгорания в Рязанской области тушатся в круглосуточном режиме. Ведется борьба с 7 лесными пожарами. Верховые пожары ликвидированы. Ситуация находится под постоянным контролем. По всему периметру возгорания работают бойцы и техника», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.

В тушении задействовано свыше 9,6 тысячи человек, 2,6 тысячи единиц спецтехники, 18 воздушных судов.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным «Авиалесоохраны», площадь, пройденная огнем, на пятницу составляет почти 17,5 тысячи гектаров. В регионе введен режим ЧС, эвакуированы жители двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово.

В пятницу врио губернатора Павел Малков сообщил, что распространение самого крупного в регионе лесного пожара удалось остановить, по самому агрессивному фронту выставлен полный заслон.