Пятница, 26 августа, 2022
7info

Все верховые пожары в Рязанской области ликвидированы – власти

Photo by form PxHere

В Рязанской области ведется борьба с семью лесными пожарами, верховые пожары ликвидированы, сообщает правительство региона.

«Возгорания в Рязанской области тушатся в круглосуточном режиме. Ведется борьба с 7 лесными пожарами. Верховые пожары ликвидированы. Ситуация находится под постоянным контролем. По всему периметру возгорания работают бойцы и техника», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.

В тушении задействовано свыше 9,6 тысячи человек, 2,6 тысячи единиц спецтехники, 18 воздушных судов.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным «Авиалесоохраны», площадь, пройденная огнем, на пятницу составляет почти 17,5 тысячи гектаров. В регионе введен режим ЧС, эвакуированы жители двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово.

В пятницу врио губернатора Павел Малков сообщил, что распространение самого крупного в регионе лесного пожара удалось остановить, по самому агрессивному фронту выставлен полный заслон.

Предыдущая статьяЖительница Чучковского района получила срок за покушение на убийство сожителя
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7