Вторник, 27 сентября, 2022
7info

В Рязанской области прошел Единый день приема родителей дошкольников

На главнуюНовости Рязани

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что в рамках Единого дня приема, приуроченного к Дню работников дошкольного образования, были организованы тематическая «горячая линия» и прием профильных специалистов.

Единый день приема, посвященный дошкольному образованию, прошел в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

На вопросы рязанцев в формате «горячей линии» ответила заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина. Личный прием провела начальник отдела общего образования Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяна Сарычева. Вопросы касались проведения медосмотров в детских садах, мер поддержки семей с детьми, устройства ребенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольное образовательное учреждение.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/