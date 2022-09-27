В Рязанской области прошел Единый день приема родителей дошкольников

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что в рамках Единого дня приема, приуроченного к Дню работников дошкольного образования, были организованы тематическая «горячая линия» и прием профильных специалистов.

Единый день приема, посвященный дошкольному образованию, прошел в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

На вопросы рязанцев в формате «горячей линии» ответила заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина. Личный прием провела начальник отдела общего образования Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяна Сарычева. Вопросы касались проведения медосмотров в детских садах, мер поддержки семей с детьми, устройства ребенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольное образовательное учреждение.