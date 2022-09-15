В Рязани завершился конкурс архитектурных проектов для новой школы на 600 мест

15 сентября в библиотеке им Есенина состоялось обсуждение архитектурных проектов новой школы на 600 мест, которую планируется построить на ул. Свободы, и благоустройства прилегающей к ней территории Лыбедского бульвара. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение был объявлен в мае и проходил в два этапа с 27 мая по 12 сентября 2022 года при поддержке Правительства Рязанской области совместно с Рязанской организацией «Союз архитекторов России». Подобный открытый конкурс проводится в Рязани впервые.

В состав жюри под председательством главы муниципального образования, председателя городской Думы Татьяны Панфиловой вошли также заместитель главы администрации Рязани Олег Федин, начальник управлении градостроительства и архитектуры Елена Михайленко, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Роман Шашкин, архитекторы, педагоги, историки.

В конкурсе приняли участие архитекторы и архитектурные студии из разных городов, в том числе, из Рязани. Участники представили своё видение будущей школы, учитывающее градостроительные условия в предполагаемом месте строительства: сложный рельеф, историко-культурные и ландшафтные ограничения территории, нормативные требования к зданиям школьных образовательных учреждений. По результатам первого этапа было отобрано 14 проектов, которые вышли во второй тур.

Члены жюри подробно обсудили каждый проект, отметили соответствие условиям конкурса, а также то, насколько предлагаемые эскизы интересны с художественной и архитектурной точки зрения. По итогам были заполнены бюллетени для голосования. 16 сентября состоится подсчет голосов. Результаты будут опубликованы в газете «Рязанские ведомости» и на сайте городской администрации. Выбранный вариант будет использован в качестве основы для последующей разработки проектной документации.