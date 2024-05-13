Среда, 15 мая, 2024

Рязанцев призывают сделать прививку против столбняка

Автор: Кристина Аманн

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Эпидемиологи призывают рязанцев сделать прививку против опасного инфекционного заболевания — столбняка. Об этом 13 мая написали ГТРК «ОКА».

Отмечается, что в 90% случаев столбняк приводит к смерти. Заболевание поражает мышечную ткань, вызывает конвульсии, спазмы в дыхательной системе и паралич сердечной мышцы.

Человек может встретиться с опасной бактерией довольно часто, ведь споры столбняка находятся в организме животных, в почве, на поверхности ржавых инструментов. Лечение заболевания и восстановление после него проходит трудно и долго, к тому же это довольно материально затратно. Более того, по данным ВОЗ, люди, выздоровевшие после столбняка, не имеют естественного иммунитета и могут быть снова инфицированы. Им необходима иммунизация.

Поэтому Вероника Захарова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, рекомендует предупредить инфекционное заболевание с помощью прививки.

Для обеспечения защиты на протяжении жизни ВОЗ рекомендует, чтобы каждый человек получал 6 доз (3 первичные и 3 бустерные дозы) вакцины, содержащий столбнячный анатоксин. Серию из первых 3 доз следует начинать в возрасте 6 недель с минимальным интервалом в 4 недели. 3 бустерные дозы желательно вводить в течение второго года жизни (12-23 месяца), в 4-7 лет и в 9-15 лет. В идеале между бустерными дозами должен быть, по меньшей мере, четырехгодичный перерыв.

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