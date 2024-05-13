Актриса Ирина Розанова стала «Совестью» заблудившегося чиновника

24 мая в 22.00 на телеканале ТНТ состоится премьера шоу «Светлаков+» (16+) — скетчкома, который вернет на экраны обожаемых миллионами зрителей персонажей Сергея Светлакова из проекта «Наша Russia» и представит совершенно новых и созвучных времени героев популярного комика и актера. Поклонники Светлакова узнают, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога.

Специально для шоу Сергей Светлаков вместе со сценаристами и продюсерами своей студии SVERDЛOVSK Саидом Давдиевым и Максимом Лебедевым придумали четырех новых персонажей. Это пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис). Охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями. Блогеров в этих скетчах сыграли Влас Кропалов, Артемий Мильграм, Юля Беляева, Аслан Цаллати, Алиса Тарасенко и Карина Сингх. А также блогер-путешественник и «выживальщик» Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России. И заблудившийся в собственном особняке чиновник, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть (ее сыграла актриса Ирина Розанова).

Ирина Розанова — заслуженная артистка России. Она родилась 22 июля 1961 года в Пензе. Затем семья переехала в Рязань. Мать — актриса Рязанского драматического театра Зоя Белова, так что девочка выросла практически за кулисами, а в шесть лет сыграла свою первую роль на театральной сцене. В 1984 году окончила ГИТИС (курс О.Я. Ремеза). В фильмографии актрисы более 180 работ, в том числе участие в таких проектах как: «Вика-ураган», «Предпоследняя инстанция», «Неприличные деньги» и т. д.

Сергей Светлаков, автор, актёр и продюсер: «Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу „Наша Russia“ и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля. Я люблю всех моих новых героев, мне кажется, что они уникальны. И я надеюсь, что зрители тоже их полюбят. Когда я стал не только актером, но автором проекта, градус ответственности для меня только вырос. Но меня это не пугает, а радует».

Актер и комик Демис Карибидис: «Я давно знаком с Серёжей, и он всегда для меня был примером в кадре, он очень точно передает характеры персонажей „из народа“, подчеркивая их переживания и мотивации. Прежде чем согласиться на предложение о съемках, я всегда погружаюсь в материал. Говоря языком авторов, пропускаю его через себя. В случае со „Светлаковым+“ это заняло некоторое время, и, на мой взгляд, принесло свои плоды. Белка подчеркнула характер персонажа Светлакова, скетчи стали острее и смешнее. Я не искал себе источники вдохновения для роли Белки в других примерах. Мои дети были первыми зрителями, которые могли оценить поведение Белки, и их оценка была основой для построения характера и образа».