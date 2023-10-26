В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Новосёлов и Магистральной

В Рязани 25 октября прошла комиссионная приёмка ещё двух участков автодорог — на улицах Новосёлов и Магистральной. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

Работы принимали комиссии из сотрудников управления благоустройства города и представителей общественности.

На улице Новосёлов отремонтировали подъезд к строящемуся военному госпиталю общей длиной 337 метров. Рабочие сделали асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, парковки, ливневую канализацию, освещение.

Подрядной организацией выполнены работы по регулировке люков инженерных коммуникаций, восстановлению зеленых зон. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

На участке улицы Магистральной общая протяженность комплексного ремонта составила почти 2,5 километра. От улицы Октябрьской до примыкания с улицей Станкозаводской заменили асфальт, бордюры, светильники. Отремонтированы тротуары, нанесена размета, установлены дорожные знаки.

Выполнено укрепление газонов, устройство дополнительных парковочных мест, обустроена экопарковка.

Замечаний и недостатков в ходе комиссионной приемки не выявлено.