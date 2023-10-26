Четверг, 26 октября, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Новосёлов и Магистральной

7info

В Рязани 25 октября прошла комиссионная приёмка ещё двух участков автодорог — на улицах Новосёлов и Магистральной. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

Работы принимали комиссии из сотрудников управления благоустройства города и представителей общественности.

На улице Новосёлов отремонтировали подъезд к строящемуся военному госпиталю общей длиной 337 метров. Рабочие сделали асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, парковки, ливневую канализацию, освещение.

Подрядной организацией выполнены работы по регулировке люков инженерных коммуникаций, восстановлению зеленых зон. Установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Новосёлов и Магистральной

На участке улицы Магистральной общая протяженность комплексного ремонта составила почти 2,5 километра. От улицы Октябрьской до примыкания с улицей Станкозаводской заменили асфальт, бордюры, светильники. Отремонтированы тротуары, нанесена размета, установлены дорожные знаки.

Выполнено укрепление газонов, устройство дополнительных парковочных мест, обустроена экопарковка.

Замечаний и недостатков в ходе комиссионной приемки не выявлено.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах