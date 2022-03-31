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Четверг, 31 марта, 2022

В Рязани задержали иностранца с сообщницей, распространявших героин

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В Рязани задержали иностранца с сообщницей, распространявших героин

7info

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность иностранца и его сообщницы, приехавших для распространения героина. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Задержание 22-летнего молодого человека и его 36-летней знакомой в Московском районе провели бойцы отряда спецназа «Гром». При личном досмотре в одежде мужчины оперативники обнаружили сверток с героином массой 60 граммов, у женщины — сверток с героином массой 174 грамма.

По данным следствия, пара приехала из Москвы, чтобы сделать в Рязани тайники с героином.

Уголовное дело возбуждено о торговле наркотиками в крупном размере. Фигуранты отправлены под арест.

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