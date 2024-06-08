Малков: Продолжим активно работать, вносить свой вклад в развитие экономики

Продолжим активно работать, вносить свой вклад в развитие экономики страны. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя итоги пленарного заседания XXVII Петербургского экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

На пленарном заседании президент РФ В.В. Путин обозначил основные задачи развития международного сотрудничества России, структурные изменения и приоритеты в экономике страны на среднесрочную перспективу, новые инструменты поддержки инвестиционной активности, промышленного сектора, донастройки значимых федеральных программ для бизнеса, а также решения и стимулирующие механизмы, направленные на развитие регионов, наукоемких проектов, поддержку благоприятной деловой среды, эффективную подготовку востребованных кадров.

В.В. Путин подчеркнул, что взрывной технологический рост идет практически во всех сферах жизни, и Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. По его словам, поддержка качественных, структурных изменений в стране продолжится, также как и объединение вокруг них финансовых, кадровых, организационных ресурсов как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях. «Будем наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике. Именно на это, на достижение национальных целей развития, фокусируются наши долгосрочные системные планы по укреплению финансового, технологического, кадрового суверенитета нашей страны, по улучшению делового климата. И в этой работе мы открыты для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами», — подчеркнул президент. Он особо отметил социально ответственный бизнес, который участвует в поддержке участников СВО и их семей, наращивает вложения в развитие своих компаний, городов и регионов.

Президент России поздравил субъекты РФ, в том числе Рязанскую область, с достижением лучшей по стране динамики роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. «Хочу поблагодарить региональные команды и деловые объединения за проделанную работу. Знаю, что есть предложение закрепить инвестиционный стандарт законодательно. Предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществом и регионами», — сказал В.В. Путин. Он подчеркнул, что на ближайшее время стоит задача активно применять этот механизм на практике. Для тех команд, которые добьются лучших результатов, нужно предусмотреть и стимулирующие механизмы на уровне правительства РФ.

Губернатор Павел Малков отметил в своем комментарии, что Россия сформировала комплексную программу по развитию до 2030 года. «Несмотря на санкции, наша страна является одним из ключевых участников мировой экономики и торговли. Владимир Владимирович подчеркнул усилия регионов в росте деловой активности и отметил тех, кто показал наилучшую динамику, включая Рязанскую область. Продолжим активно работать, вносить свой вклад в развитие экономики страны, — подчеркнул он. — Президент отметил, что льготные условия ипотеки будут действовать по всей России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Программу запустят с 1 июля. Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста. Важные социальные инициативы, которые помогут улучшить жилищные условия молодым семьям».

ПМЭФ является одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В этом году форум проходит под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В нем принимают участие более 12 тысяч человек из более чем 100 стран мира — акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные и государственные деятели.