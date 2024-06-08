Отар Кушанашвили рассказал, почему его все ненавидят

В это воскресенье на ТНТ покажут новый выпуск «Шоу Воли» — уникальный эпизод, в котором шоумен Отар Кушанашвили не будет никого перебивать. Отар не раз высказывался о «Шоу Воли» в своих передачах, и наконец получил приглашение в студию и возможность лично высказать свои претензии Павлу Воле и Илье Соболеву:

«Проблема «Шоу Воли» всегда была в том, что в нем не было меня! Любое шоу, в котором нет меня, выеденного яйца не стоит. А теперь вы научились приглашать правильных людей».

«Наконец пришел наш спаситель», — прокомментирует Воля.

Кушанашвили едко пройдется по Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Кате Лель и Тимати, а еще расскажет о том, почему актер Никита Кологривый напоминает Отару его самого в молодости. Не обойдется и без комплиментов — Отар ответит на вопрос Воли о том, кого шоумен считает равным себе.

«Я очень люблю человека, который, кстати, был у вас в гостях — Андрея Григорьева-Апполонова, и за это признание я буду в аду гореть. Он меня просит не рассказывать, чем мы занимались на гастролях! Но не было города, в котором мы не побывали в отделении полиции, а я бы не грохнулся в оркестровую яму».

Также Кушанашвили наконец расскажет, почему на его реплики звезды так часто обижаются:

«Мне рожу били чаще, чем вы моргаете! А проблема — в отсутствии чтения книг. Люди просто не понимают, хвалю я их или ругаю».

Еще одна гостья воскресного выпуска — участница шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина, которая сыграла в фильме «Бар «МоскваЧики» — его можно застать на больших экранах России. Яна расскажет о своих образах моделей и клофелинщиц, о принципах никогда не сниматься обнаженной, о самой трудной роли в кинокарьере, а также о том, какой контент ей присылают в личку по пятницам.

«Я бы сыграла Джокершу! Не Харли Квинн, а именно Джокершу, в любом фильме. И там я буду готова пройтись голенькой. Роль мечты у меня тоже есть — Настасья Филипповна из «Идиота» Достоевского. Но пока у нас авторы не дотягивают до Достоевского».

В диалоге с Павлом Волей Яна расскажет, какие суммы ей предлагают поклонники за возможность увидеться:

«Мне много раз предлагали деньги за свидания. Однажды предложили ужин в Дубае без продолжения, за огромную сумму — около 100 млн рублей. Наверное, мой директор разбогател после этого разговора».