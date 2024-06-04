Вторник, 4 июня, 2024

Рязанка Соня Мельник рассказала, как встреча со стилистом Роговым изменила ее жизнь

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/sonya_melnic

В воскресенье, 2 июня, на телеканале СТС вышел новый выпуск программы «Рогов в городе» с героиней из Рязани. Ей стала Соня Мельник, хореограф, мечтающая открыть свою студию танцев,  куда молодые мамы смогут приходить со своими детьми. Рязанка дала эксклюзивное интервью 7info и поделилась впечатлениями от съемок.

Расскажите, как вы попали на шоу?

Это достаточно просто сделать: нужно отправить заявку по указанному на сайте СТС адресу и дождаться ответа.

Когда узнали, что прошли кастинг, какие первые эмоции ощутили?

Сначала не поверила, конечно. После тренировки, которая закончилась в 9 вечера, взяла в руки телефон и увидела 6 пропущенных вызовов. Расстроилась, потому что сразу подумала, что упустила свой шанс. Перезваниваю, а трубку уже не берут. Но потом мне приходит СМС «Ждите звонка от продюсера». И действительно, он позвонил на следующий день и сказал, что, мол, готовьтесь, едем к вам снимать. Я не верила до самого конца, что это происходит со мной, практически до момента выхода шоу в эфир.

Какое самое яркое впечатление от съемок?

Конечно, преображение! Еще на первой примерке, когда на мне не было макияжа и прически, я испытала невероятные эмоции. Казалось бы, еще не полный образ готов, но от осознания, что меня одевает лучший стилист страны, что уже есть кардинальные изменения во внешности только благодаря одежде, внутри у меня моментально что-то «щелкнуло». Какая-то дерзость проснулась, уверенность, яркость, самодостаточность самобытность. Сразу захотелось покорять новые вершины!
Еще яркое впечатление – это слова поддержки Александра Рогова. Когда мы разбирали гардероб, он говорил мне: ««Тебе можно все! Ты яркая, ты классная!» Эти простые слова, его комплименты были безумно приятными и вдохновляющими.  

Оправдались ли ожидания от встречи с Александром Роговым?

Не могу сказать, оправдались ли они или нет, потому что я не строила каких-то ожиданий. Вроде, знаю программу, знаю, как проходят ее съемки. Но когда мне сообщили, что ко мне едет съемочная группа, меня накрыла паника и тревога, которые не давали расслабиться и даже помечтать о том, как пройдет встреча со стилистом. До приезда съёмочной группы я сидела как на иголках, думала, как я буду выглядеть, как и что буду говорить, о чем меня будут спрашивать…
В первый день я была немного вялой. Тревога съедала изнутри. Я сутки не спала от волнения! Но Александр Рогов и вся его команда из 12 человек – настоящие профессионалы, каждый из которых четко выполняет свою работу. Поэтому съемки прошли отлично!

Как вам работа местных мастеров  — парикмахера Анастасии Нефедовой и визажиста Виктории Ксенофонтовой?

Девчонки очень крутые! Я пока находилась в салоне, мы разговорились. Анастасия оказалось хозяйкой салона, и она поделилась со мной историей его открытия. Она оказалась полна препятствий, Настя прошла долгий путь прежде, чем открыть салон. И мы как раз говорили, насколько важно быть верным своим мечтам, целям, идти вперед, несмотря ни на что. Бывают трудности, и они обязательно будут еще. На пути к мечте мы спотыкаемся и падаем, но важно каждый раз подниматься!
Вика тоже чудесный мастер. Нарисовала мне такие необычные стрелки, которые я себе в жизни никогда не делала! Было очень интересно. Видно, что девчонки работали с душой. Я чувствовала себя настоящей звездой в этом салоне!

Что ощутили, когда увидели себя преображенную в зеркале? Понравился финальный образ?

Первые эмоции – шок. Я не могла вымолвить ни слова. Я просто смотрела в зеркало и не могла оторвать глаз. Вся тревога, накопленная за съемочные дни, исчезла моментально. Глядя на себя преображенную, я осознала, что теперь у меня нет ни одного шанса отступить назад!

«Рогов в городе» — это программа не про одежду. Она помогает людям через внешние изменения прокачать внутреннюю уверенность в себе. Как только надеваешь удобные классные вещи, которые подчеркивают внешне данные, внутри такая интересная энергетика просыпается! Сразу разрешаешь себе помечтать о глобальном и о высоком, а главное – разрешаешь себе прожить эту жизнь ярко и интересно.  

На финал вас пришло поддержать много рязанцев. Ощутили поддержку земляков?

Да, даже Рогов отметил, что в нашем городе была самая большая поддержка, которую он когда-либо видел. Почти полностью был заполнен партер ДК! Удивительно, насколько Рязань — дружный город. Я жила во многих городах и странах и  точно могу сказать, что в Рязани живут замечательные люди!

Стиль действительно меняет жизнь?

Стиль позволяет быть разной. Мы, девушки, подвержены изменениям в настроении, и стиль позволяет формировать свое внутренние состояние и «оформлять» его в разные интересные образы. Можно быть настолько разной, но при это оставаться собой. Стиль, безусловно, меняет жизнь по самоощущениям. Когда смотришь в зеркало и испытываешь уверенность в себе, тебе море по колено! .

Используете ли вы советы, которые дал Александр Рогов, в повседневной жизни?

Самый главный совет от него, который я каждое утро себе говорю – Мне можно все! Я классная, я все смогу! Эти слова являются моим топливом, которые позволяют преодолевать все трудности.

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