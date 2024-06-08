Суббота, 8 июня, 2024

Раскрыто убийство Игоря Талькова

Автор: powder

Опубликовано

В главке управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу завершили расследование убийства певца Игоря Талькова.

Подозреваемый – концертный директор его Валерий Шляфман.

По версии следствия, в октябре 1991 года в Дворце спорта «Юбилейный» он смертельно ранил артиста из револьвера при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Музыканту было 34 года.

Шляфмана обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения в суд.

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