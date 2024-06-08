У десятков россиян могут изъять загранпаспорта из-за ошибок

«Московский комсомолец» сообщает, что у десятков россиян могут изъять заграничные паспорта из-за ошибок в них.

Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР), рассказала, что организация получила множество обращений от российских туристов, которые сообщали о выявленных или потенциальных ошибках в своих заграничных паспортах. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что граждан не выпускают за границу из-за неточной транслитерации и изъятия документов. При этом туристы сообщали, что в прошлые годы с этими же паспортами у них не возникало проблем при прохождении контроля.

«Нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими историями», — сообщила Ломидзе.

По её словам, АТОР разбирается с каждым случаем отдельно и планирует обратиться в компетентные органы для получения внятных исчерпывающих разъяснений о том, что считать ошибкой в документе и как поступать в таких случаях.

Также глава АТОР отметила, что «на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было», а с недавних пор «туристы стали так часто об этом говорить».