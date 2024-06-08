Жителя Михайловского района осудят за убийство знакомого

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в совершении трёх преступлений: убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации), угоне автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Согласно материалам дела, 12 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль своего знакомого. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

27 июля 2023 года, испытывая неприязнь к потерпевшему из-за его действий, обвиняемый дважды ударил мужчину ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело в автомобиль и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступление было раскрыто по горячим следам. Обвиняемый был задержан и на основании ходатайства следователя заключён под стражу.

В ходе расследования собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.