Суббота, 8 июня, 2024

Жителя Михайловского района осудят за убийство знакомого

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в совершении трёх преступлений: убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации), угоне автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Согласно материалам дела, 12 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль своего знакомого. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

27 июля 2023 года, испытывая неприязнь к потерпевшему из-за его действий, обвиняемый дважды ударил мужчину ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело в автомобиль и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступление было раскрыто по горячим следам. Обвиняемый был задержан и на основании ходатайства следователя заключён под стражу.

В ходе расследования собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Раскрыто убийство Игоря Талькова

Новости мира
В главке управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу завершили расследование...

Виталий Артёмов 7 июня провёл личный приём жителей Рязани

Администрация
В числе вопросов, которые обсудили с рязанцами, — парковка автомобилей во дворах, ямочный ремонт, предоставление жилья и другие.

Появилось видео из салона кемеровского трамвая во время ДТП

Новости мира
Телеграм-канал Mash опубликовал видео из кемеровского трамвая, в который...

В Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность

Новости Рязани
Метеопредупреждение действует 8 и 9 июня. 

Губернатор Малков и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Рязани
7 июня на ПМЭФ-2024 губернатор Рязанской области Павел Малков и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве.