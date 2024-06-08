Суббота, 8 июня, 2024

Губернатор Малков и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: 7info

Опубликовано

7 июня на ПМЭФ-2024 губернатор Рязанской области Павел Малков и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предполагает сотрудничество правительства Рязанской области и ПАО «Сбербанк России» при решении приоритетных задач социально-экономического развития региона. «Будем работать по многим направлениям, включая инфраструктурные проекты, обновление общественного транспорта и обеспечение граждан жильем. Отдельное направление — подготовка ИТ-кадров, договорились открыть в Рязани «Школу 21». Она даст возможность рязанцам бесплатно получить необходимые навыки по самым востребованным ИТ-специальностям», — отметил губернатор Павел Малков, комментируя соглашение. Оно предполагает также участие Сбера в инвестпроектах, программах развития предпринимательства в Рязанской области, развития волонтерства, инклюзивных проектов. Работа затронет также ряд других стратегических направлений.

Кроме того, в рамках деловой программы делегации региона состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого. Обсуждались возможности всестороннего расширения сотрудничества, в частности, в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. «Очень много направлений сотрудничества реализуется. Важно и дальше их развивать, наращивать товарооборот, он растет, в этом году плюс 20%», — подчеркнул Павел Малков. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой сообщил о намерениях посетить Рязанскую область в июле текущего года и промышленные предприятия региона. Во встрече также участвовали вице-губернатор региона Артем Бранов и заместитель председателя правительства области Юлия Швакова.

На стенде Рязанской области губернатор Павел Малков пообщался с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Также глава региона принял участие в презентации национального стандарта «Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)».

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