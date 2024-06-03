Почему в Рязани опять подорожал проезд в маршрутках

Пожалуй, одной из самых главных и обсуждаемых новостей завершающей недели мая для рязанцев стало грядущее подорожание проезда в частном сегменте общественного транспорта. Впервые с ноября прошлого года стоимость одной поездки в маршрутке возрастает. На этот раз цена поднимется с 33 до 36 рублей.

Решили в узком кругу…

Известие, которое породило множество гневных комментариев рядовых горожан, для большинства из них стало полной неожиданностью. Обычно изменению проездных тарифов предшествует оживлённое обсуждение в мэрии , облправительстве или городской Думе. А в нашем случае информация появилась внезапно, как гром среди ясного неба. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Но у каждого значимого события есть свои нюансы. Для начала отметим, что в Рязани, как и во многих российских городах, частные перевозчики устанавливают тариф без согласования с администрацией. Предприниматели в этой сфере очень редко сообщают о встречах и совещаниях, которые они проводят между собой, поэтому новость о ценовом скачке появилась постфактум, после того, как хозяева маршруток утрясли в своём узком кругу параметры и сроки будущего подъема цены.

Семь раундов для удара по кошельку.

В этот раз рязанцев решили постепенно приучать к мысли, что от остановки А до остановки Б теперь придётся платить на три рубля больше. Удар по кошельку горожан и гостей областной столицы растянули на семь раундов.

1 июня цена поднялась на маршрутах под номерами 41, 46, 47, 49, 73а, 77, 85, 88, 42, 77б. На следующей день проезд стал стоить 36 рублей на маршрутах №№ 65, 77а, 95, 99, с 7 июня – на маршруте №32. 15 июня подорожание коснётся маршрутов №№ 66, 71, 71б, с 17 июня – маршруток №№ 73б, 62, 75, 18 го числа плата возрастёт на маршрутах №№ 53, 30, 50, 68, и, наконец, с 25 июня – на маршрутах №№58 и 85а.

Перевозчики бедствуют?

Если вникнуть в некоторые нюансы бизнеса в сфере пассажироперевозок, ничего сенсационного в нынешнем подорожании нет. Как утверждают сами владельцы маршруток, их бизнес часто балансирует на грани рентабельности. Сами микроавтобусы регулярно дорожают, причём рост цен опережает официальные темпы инфляции. По состоянию на конец апреля в нашем регионе годовая инфляция составила 7,4 % Но куда внушительнее выросли цены на запчасти к маршруткам импортного производства.

Прибавьте к этому нехватку водителей, многие из которых ушли на СВО или отправились на историческую родину в южные республики. Да и муниципальные власти, как утверждают предприниматели, не всегда компенсируют бизнесменам перевозку представителей льготных категорий. Поэтому очередное повышение цены, увы, вполне логичная мера.

Наши ожидания и их проблемы

Но какие бы объяснения ни звучали из уст владельцев коммерческого транспорта, недовольство пассажиров качеством их услуг не ослабевает, а, наоборот, разгорается на фоне очередного взвинчивания цен. В Рязани насчитывается 24 коммерческих маршрута, которые обслуживает 21 компания. Ежедневно в рейсы выходят около 300 маршруток, но далеко не всегда они следуют по расписанию. Виной тому пробки и уже упомянутый кадровый голод. В результате в часы пик, когда люди отправляются и возвращаются с работы, микроавтобусы переполнены. А после 22 часов уехать бывает непросто из-за малого количества транспорта. Но резко увеличить парк большинству предпринимателей не по карману.

Вся надежда на регулярно пополняемый парк муниципального транспорта, проезд в котором пока не подорожал. Но если учесть далеко не идеальное финансовое состояния Управления рязанского троллейбуса, то такая непопулярная мера, скорее всего, будет принята в ближайшие месяцы.