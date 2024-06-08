Виталий Артёмов 7 июня провёл личный приём жителей Рязани

7 июня состоялся личный прием главы администрации города Рязани. В числе вопросов, которые обсудили с рязанцами, — парковка автомобилей во дворах, ямочный ремонт, предоставление жилья и другие.

Первым вопросом, который обсудили на личном приеме, стала организация парковки автомобилей напротив д. 50 корп.1 и д. 50 корп. 2 по ул. Соборной. Заявители рассказали, что по результатам прошлого личного приема были установлены знаки, запрещающие парковку, у д. 50 корп. 2. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, эвакуируют машины, которых стало значительно меньше на данном участке. Однако у д. 50 корп. 1 по ул. Соборной продолжают парковать машины. Из-за этого прегражден заезд-выезд во двор, а также проход для пешеходов. Жители просят перенести знаки, чтобы увеличить радиус их действия. Глава администрации поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта совместно с префектурой Советского района выехать на место, встретиться с заявителями и предложить варианты решения проблемы в рамках законодательства.

Кроме того, заявителей волнует проблема незаконной парковки автомобилей на зеленой зоне. По словам обратившихся, в день их количество может достигать до 200 единиц. Жители хотели бы видеть на этом месте сквер. Виталий Артемов предложил заявителям выйти с предложением и принять участие в программе местных инициатив. Префектуре Советского района поставлена задача дать подробную информацию о возможности участия в программе.

Один из заявителей обратилась по вопросу ямочного ремонта на улицах: проезд Яблочкова, Зубковой от д. 10а до д. 22б, ул. Новоселов от д. 28а до д. 34, ул. Полевая (от ул. Зубковой до ул. Новоселов), ул. Колхозная (от ул. Есенина, д. 39 до ул. Колхозной, д. 12), ямы на Троицком мосту (Первомайский проспект), ямы на мосту ул. Есенина (от пересечения с ул. Полевая до пересечения с ул. Спортивная), 1-й и 2-й Вокзальные проезды, ул. Зубковой от д. 18 корп. 6 до д. 18 корп.8. Управлению дорожного хозяйства и транспорта поставлена задача провести объезд по перечисленным адресам, составить график работ и проконтролировать их выполнение.

Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что на Малом шоссе проводили несколько лет назад работы по ремонту теплотрассы, вскрывали плитку. С начала 2023 года на участке просадки, провалы плитки. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручено выполнить работы по гарантии в срок до июля текущего года.

Следующая заявительница обратился к Виталию Артемову по вопросу договора социального найма. Рязанка признана малоимущей и нуждающейся в жилых помещениях. Она просит предоставить ей две смежные комнаты, но получает отказ, так как эти комнаты имеют разные кадастровые номера. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрело проблему. По законодательству можно присоединить только одну комнату. Заявительница согласна с предложенным вариантом. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства встретится с рязанкой и передаст готовый договор социального найма.