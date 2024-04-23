Защищено: Алексей Князев, главный инженер завода «ТЕХНОПЛЕКС» направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ: «С таким коллективом мы можем неделю в засаде на одной руке висеть» 23.04.2024 12:18 Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Популярные материалы Врач назвал продукты, опасные для мужского либидо Провидица Мишина предсказала, что скоро случится «самый страшный теракт в истории» 1 мая повысят пенсии в России: кто получит прибавку и в чём её особенность Брат убитого из-за парковки москвича обратился к семье мигранта Мигрант рассказал, зачем убил москвича из-за парковки Астролог Глоба предсказал новые стихийные бедствия в ближайшие дни Шаманка Кажетта описала будущее Киева Родители уже никакие: семья Сырского обратилась к россиянам Девочка родилась на рассвете в Рязанском перинатальном центре Сотрудники ГИБДД помогли пострадавшим в аварии в Касимовском районе