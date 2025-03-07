«Для меня это не просто компания, не просто бренд… Это любимая работа». Полина Блинова – о своём пути в ТЕХНОНИКОЛЬ

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info продолжает проект «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info публикует серию интервью с яркими представителями рязанских предприятий ТЕХНОНИКОЛЬ. Прошедшие серьёзный карьерный путь от обычных рабочих до руководителей, герои наших материалов доказывают: технические профессии и работа в компании — это перспективы и множество возможностей для самореализации.

Нам удалось пообщаться с Полиной Блиновой, руководителем учебного центра ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани. Полина рассказала о своём трудовом пути, о своих важных карьерных шагах и успехах, и, конечно, о том, что нужно сделать, чтобы стать частью большой и сплочённой команды ТЕХНОНИКОЛЬ.

— Полина, история вашего трудоустройства в компанию ТЕХНОНИКОЛЬ очень необычная. Вы пришли на собеседование вместо своей сестры и в итоге остались здесь работать…

— Да, получилось именно так. У меня есть сестра-двойняшка и как раз она собиралась идти на собеседование в ТЕХНОНИКОЛЬ. Но её планы резко поменялись, и она предложила мне пройти собеседование вместо неё. Аргумент был такой: компания большая, перспективная, есть смысл попробовать. И я попробовала! Помню, что сразу созналась, что я — это не совсем та, кого ждали на собеседовании. А дальше пришлось фактически пройти три собеседования в одном — общалась и с рязанским, и с московским руководством. Помню ещё один забавный момент: руководители поинтересовались моим университетским дипломом, который я посвятила проектированию здания в Рязани. Они спросили, какой утеплитель я предусмотрела в проекте. И я, не задумываясь, назвала его. Тогда, видимо, им стало понятно, что для работы в компании, которая производит стройматериалы, я подхожу.

— А лично вы как поняли, что шансом трудоустройства в ТЕХНОНИКОЛЬ нужно воспользоваться?

— По специальности я инженер-строитель ПГС. В ТЕХНОНИКОЛЬ я пришла, уже имея опыт работы. Первая моя организация со строительством не связана, во второй организации я как раз работала по специальности. И именно тогда я чётко поняла, что своё будущее я хочу строить в компании, которая связана со строительством. В этом плане компания ТЕХНОНИКОЛЬ мне отлично подходила!

— А как изначально в вашей судьбе пал выбор на техническую сферу?

— Вообще я личность разносторонняя, но одним из моих самых любимых школьных предметов была геометрия. А ещё я всегда любила чертить, причём руками, не на компьютере. Даже сейчас порой мечтаю взять ватман и карандаш, как когда-то я делала в институте, и чертить тонкие толстые линии, делать чертёж чётким, структурированным, понятным… Думаю, выбор специализации обусловлен как раз этим.

При поступлении рассматривала несколько технических вузов Рязани, в итоге отучилась в Рязанском Политехе. Ничуть не жалею о выбранной специальности!

— Образование у вас инженерное, а работа плотно связана с людьми. В коммуникациях диплом помогает?

— Безусловно! Мы работаем с материалами, которые применяются в строительстве и отделке. Важно понимать физику и химию процессов, в которых они задействованы. Это как раз та самая база, которую мне дало моё образование. Оно мне помогает точно донести до клиента, как применять материалы ТЕХНОНИКОЛЬ, чтобы они работали в конструкции правильно, надёжно и долговечно.

— Давайте расскажем нашим читателям, что такое учебные центры ТЕХНОНИКОЛЬ, одним из которых вы руководите, и для чего они нужны…

— Компания ТЕХНОНИКОЛЬ производит строительные материалы. Если мы чётко понимаем, что мы производим их качественно, то мы должны быть уверены в том, что это качество будет правильно «смонтировано». Наша основная цель — свести к минимуму количество претензий, которые встречаются на практике по причине неправильного монтажа. Увы, такое бывает: берётся хороший материал, который произведён с любовью, сделан качественно, но по каким-то причинам его неверно монтируют. И у клиента складывается мнение, что проблема конкретно в самом материале. В учебном центре мы стараемся закладывать в умы людей культуру применения хороших материалов. Полученные людьми компетенции мы подтверждаем соответствующими сертификатами. Кстати, в среднем в год я провожу 60 семинаров…

«1-2 тысячи человек ежегодно приходят в наш учебный центр и узнают от меня что-то новое»

— ТЕХНОНИКОЛЬ много и плодотворно работает с рязанскими вузами. А в чём это взаимодействие заключается?

— Мы проводим олимпиады. ТЕХНОНИКОЛЬ предоставляет возможность лучшим студентам, которые правильно выполнят свое задание, попасть в кадровый резерв в компании.

«Я бы назвала это счастливым лотерейным билетом – попасть в компанию ТЕХНОНИКОЛЬ на оплачиваемую стажировку. Студент присматривается к нам, как к работодателю, мы присматриваемся к студенту. И если испытательный срок для всех проходит успешно, появляется возможность взять ценные кадры на работу»

Часто в высших учебных заведениях мы проводим семинары. Мы с коллегами приезжаем к ребятам, рассказываем про современные строительные материалы.

— Представим ситуацию: недавний студент приходит на собеседование, хочет устроиться на свою первую работу. Его выбор пал на компанию ТЕХОНИКОЛЬ. На что обратить внимание работодателю и что важно помнить соискателю?

— Соискатель должен почувствовать, что это работа ему придётся по душе. По человеку видно в течение первых трёх месяцев, останется он в компании или нет. Если это будет заинтересованный специалист, у которого горят глаза, который хочет развиваться, идти в ногу со временем, работать в режиме многозадачности, то это однозначно наш человек! Здесь очень важно понимание, что ты работаешь в современной компании и сам стараешься соответствовать современным тенденциями. Нестрашно, если у кандидата не будет профильного образования. В нашей компании действует система наставничества, когда к молодому специалисту прикрепляют специалиста опытного. С такой поддержкой и при большом желании добиться успехов безусловно получится!

— А ваше современное производство студентам показываете?

— Мы стараемся привозить гостей на экскурсии, на заводы и показываем студентам, что производство, которое есть на сегодняшний день, высокотехнологично, современно, безопасно, экологично.

«Работа здесь – очень уважаемая, оплачиваемая, комфортная»

— Что для вас компания ТЕХНОНИКОЛЬ?

—Это большая часть моей жизни. Для меня это не просто компания, для меня это не просто имя, не просто бренд… Это любимая работа, это моя большая семья!